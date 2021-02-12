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Сына Плющенко и Рудковской признали психически здоровым


12.2.2021 19:00
Сына Плющенко и Рудковской признали психически здоровымФото: wikimedia.org

Повторная психологическая экспертиза признала восьмилетнего Александра Плющенко совершенно здоровым и вменяемым.

Ранее родители ребенка - известный российский спортсмен Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская обратились в полицию с намерением привлечь к ответственности СМИ за недостоверные публикации.

Как стало известно, экспертиза проводилась в рамках уголовного дела о клевете, которое ранее инициировали родители Александра Плющенко. О заключении специалистов рассказал юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи титулованного российского фигуриста, передает ТАСС.

По словам Добровинского, эксперты не выявили у мальчика никаких расстройств психики, что было и так понятно.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о клевете в связи с соответствующим обращением Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Родители юного фигуриста, не так давно одержавшего победу на турнире "Февральские узоры"подали заявление после публикаций о том, что их сын якобы страдает синдромом Аспергера.

Добровинский подчеркнул, что считает все написанное о мальчике ложью. По мнению известного юриста, подобные статьи были призваны исключительно навредить родителям ребенка. Представитель семьи выразил уверенность в том, что в скором времени виновным придется ответить за содеянное по всей строгости закона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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