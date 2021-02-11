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Сын Плющенко победил на турнире по фигурному катанию
11.2.2021 19:12
Фото: Instagram Александра Плющенко
Восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр выиграл турнир в Москве.
О своей победе на "Февральских узорах" юный спортсмен рассказал на странице Instagram.
Как стало известно, Александр Плющенко показал лучший результат на проходивших в Москве соревнованиях "Февральские узоры". Участниками этого турнира стали ребята, уже сумевшие получить первый юношеский разряд. Сын титулованного российского фигуриста был среди них самым младшим.
По словам Александра, он давно не был на соревнованиях, и во время турнира смог почувствовать. Поблагодарив наставников за подготовку, юный фигурист уточнил, что собирается в скором времени отправиться на еще один турнир, который пройдет уже через десять дней.
Александр Плющенко начал заниматься фигурным катанием в очень раннем возрасте. Мальчик уже не раз выступал в ледовых шоу. Кроме того, сын известного спортсмена в прошлом заключил ряд рекламных контрактов, которые позволяют ему зарабатывать около 12 млн руб. в год.
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