|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ГУМе открылась выставка Чжан Хуаня
15:45
Фото: myseldon.com
В российской столице начала работу выставка современного китайского художника Чжан Хуаня.
В Москву привезены картины из серии "Любовь", созданные в период пандемии.
Экспозиция, открывшаяся в ГУМе, включает в себя лишь две картины. Оба монументальных полотна были созданы Чжан Хуанем в кровавых тонах. По словам художника, на эти работы его вдохновила пандемия. Произведения искусства, вошедшие в "Красную серию", китайский художник посвятил философии любви.
Чжан Хуань начал работать над этой серией в 2019 году, возвратившись из Тибета. Организаторы экспозиции создали пространство, где посетители выставки могут медитировать, впитывая энергетику художника.
Выставку "Чжан Хуань. Любовь как мудрость" можно посетить до 8 апреля. Затем картины направят на Венецианской биеннале, где они будут экспонироваться в рамках масштабной ретроспективы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|