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В ГУМе открылась выставка Чжан Хуаня


15:45
В ГУМе открылась выставка Чжан ХуаняФото: myseldon.com

В российской столице начала работу выставка современного китайского художника Чжан Хуаня.

В Москву привезены картины из серии "Любовь", созданные в период пандемии.

Экспозиция, открывшаяся в ГУМе, включает в себя лишь две картины. Оба монументальных полотна были созданы Чжан Хуанем в кровавых тонах. По словам художника, на эти работы его вдохновила пандемия. Произведения искусства, вошедшие в "Красную серию", китайский художник посвятил философии любви.

Чжан Хуань начал работать над этой серией в 2019 году, возвратившись из Тибета. Организаторы экспозиции создали пространство, где посетители выставки могут медитировать, впитывая энергетику художника.

Выставку "Чжан Хуань. Любовь как мудрость" можно посетить до 8 апреля. Затем картины направят на Венецианской биеннале, где они будут экспонироваться в рамках масштабной ретроспективы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 318

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