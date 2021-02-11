|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
12:14
Фото: evo-rus.com
В российском МИД не преувеличивают, говоря о связях несистемной оппозиции с Западом, отметил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По его словам, сам термин "оппозиция" в некоторых случаях не представляется уместным.
Глава СВР говорил об этом в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления дипломатического ведомства о том, что российская оппозиция может напрямую взаимодействовать с Западом. Сергея Нарышкина также спрашивали о наличии фактов сотрудничества организаторов несанкционированных мероприятий со спецслужбами других стран.
Как заявил Нарышкин, МИД России в своих утверждениях "не ошибается и не преувеличивает". При этом он отметил, что вместо термина "оппозиция" необходимо использовать другие, ведь речь идет о преступных сделках со спецслужбами государств, проводящих враждебную политику в отношении РФ.
Ранее официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала соратников Алексея Навального агентами влияния НАТО. Пресс-секретарь министерства заявила, что представители Североатлантического альянса передают им инструкции.
Захарова заговорила на эту тему в связи с онлайн-конференцией, организованной на площадке постпредства Польши при Евросоюзе. Среди ее участников были представители государств, входящих в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов, а также руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков и исполнительный директор основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, российскими властями внесен в реестр НКО-иноагентов) Владимир Ашурков.
Ранее канал RT опубликовал видео, на кадрах которого была запечатлена встреча Владимира Ашуркова с сотрудником посольства Великобритании. Запись разговора с представителем Лондона была сделана ФСБ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|