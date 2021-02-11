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Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
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Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом


12:14
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с ЗападомФото: evo-rus.com

В российском МИД не преувеличивают, говоря о связях несистемной оппозиции с Западом, отметил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, сам термин "оппозиция" в некоторых случаях не представляется уместным.

Глава СВР говорил об этом в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления дипломатического ведомства о том, что российская оппозиция может напрямую взаимодействовать с Западом. Сергея Нарышкина также спрашивали о наличии фактов сотрудничества организаторов несанкционированных мероприятий со спецслужбами других стран.

Как заявил Нарышкин, МИД России в своих утверждениях "не ошибается и не преувеличивает". При этом он отметил, что вместо термина "оппозиция" необходимо использовать другие, ведь речь идет о преступных сделках со спецслужбами государств, проводящих враждебную политику в отношении РФ.

Ранее официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала соратников Алексея Навального агентами влияния НАТО. Пресс-секретарь министерства заявила, что представители Североатлантического альянса передают им инструкции.

Захарова заговорила на эту тему в связи с онлайн-конференцией, организованной на площадке постпредства Польши при Евросоюзе. Среди ее участников были представители государств, входящих в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов, а также руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков и исполнительный директор основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, российскими властями внесен в реестр НКО-иноагентов) Владимир Ашурков.

Ранее канал RT опубликовал видео, на кадрах которого была запечатлена встреча Владимира Ашуркова с сотрудником посольства Великобритании. Запись разговора с представителем Лондона была сделана ФСБ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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