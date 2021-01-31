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ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с британским дипломатом
18:46
Фото: кадр видео с youtube.com
Канал RT опубликовал видео, на кадрах которого запечатлена встреча одного из соратников российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником посольства Великобритании. Отмечается, что запись разговора Владимира Ашуркова с представителем Лондона была сделана ФСБ.
Телевизионный канал RT подготовил репортаж, включающий в себя видеозапись разговора исполнительного директора ФБК (включен в реестр НКО-иноагентов) Владимира Ашуркова с британским дипломатом.
На кадрах с соратником Алексея Навального запечатлен Джеймс Уильям Томас Форд, который в прошлом занимал пост второго секретаря по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ. Как стало известно, беседа, проходившая под наблюдением российских спецслужб, состоялась в Москве.
Во время разговора с британским дипломатом, Ашурков, в частности, говорил о необходимости дополнительного финансирования российской оппозиции. По его словам, при наличии средств их команда могла бы стать более многочисленной. Соратник Навального упоминает при этом "массовые протесты, гражданские инициативы", а также пропаганду, на которые требуются деньги.
По словам Ашуркова, нужно устанавливать "контакты с элитой", чтобы убедить их: оппозиция не собирается "все рушить и лишать их активов".
Директор ФБК также обратился к представителю Лондона с просьбой "поделиться информацией", которая в будущем может оказаться полезной "в работе", когда имеются лишь косвенные доказательства. Ашурков выразил уверенность в том, что британские спецслужбы располагают доступом к большому объему сведений, в которых могут быть заинтересованы российские оппозиционеры.
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