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Лавров: Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом
11:38
Фото: livejournal.com
В российском Министерстве иностранных дел исходят из готовности к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава ведомства Сергей Лавров.
Речь об этом шла в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live". Фрагмент этой беседы появился на официальном сайте МИД.
В ходе интервью Владимир Соловьев задал Сергею Лаврову вопрос о том, насколько вероятен разрыв России с Евросоюзом. Глава МИД РФ пояснил в ответ, что дипломаты сейчас уже исходят "из того, что мы готовы".
По словам Лаврова, такой сценарий не исключен при очередном объявлении санкций, которые могут создавать риски для отечественной экономики, включая наиболее чувствительные сферы. В Москве не хотели бы "изолироваться от мировой жизни". Вместе с тем, необходимо сохранять готовность к этому.
Ранее российскую столицу с официальным визитом посетил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. На переговорах с Сергеем Лавровым было объявлено о решении руководства РФ выслать из страны трех европейских дипломатов. Причиной этого стало участие представителей зарубежных дипмиссий в несанкционированных уличных мероприятиях.
Позднее в Берлине, Варшаве и Стокгольме приняли решение высылать российских дипломатов. Как информировали дипломатические ведомства Германии, Польши и Швеции, эти страны покинут по одному представителю МИД РФ. Такие действия представляют собой ответные меры на признание Москвой нежелательными персонами их дипломатических сотрудников, подчеркивали иностранные власти.
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