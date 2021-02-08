ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Саратове задержали депутата от КПРФ
В Саратове задержали депутата от КПРФ
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцинеПушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатовГермания, Польша и Швеция высылают российских дипломатов
В Саратове задержали депутата от КПРФВ Саратове задержали депутата от КПРФ
Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVIDУченые установили связь изменений климата и пандемии COVID
Песков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунговПесков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунгов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов


8.2.2021 22:04
Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатовФото: news2world.net

Власти Германии, Польши и Швеции приняли решение о признании нежелательными персонами трех российских дипломатов.

Как сообщает ТАСС, соответствующие заявления были сделаны Министерствами иностранных дел указанных государств.

В Берлине, Варшаве и Стокгольме приняли решение высылать российских дипломатов. Как информируют дипломатические ведомства Германии, Польши и Швеции, эти страны покинут по одному представителю МИД РФ. Иностранные Министерства иностранных дел подчеркивают, что такие действия представляют собой ответные меры на признание Москвой нежелательными персонами их дипломатических сотрудников.

Ранее в российском МИД объявили о том, что Россию в скором времени покинут представители германской, польской и шведской дипмиссий. Иностранные дипломаты высылаются из нашей страны из-за участия в незаконных акциях, проходивших в Москве 23 января.

Напомним, в Вашингтоне на случившееся отреагировали с сожалением. Как заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен, сотрудники дипмиссий лишь "наблюдали" за несанкционированными мероприятиями, проходившими в российской столице.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Загадочные полосы на Марсе связали с соленой водойЗагадочные полосы на Марсе связали с соленой водой
В США осудили высылку европейских дипломатов из МосквыВ США осудили высылку европейских дипломатов из Москвы
Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»
В Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчинаВ Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчина
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церквиВ Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru