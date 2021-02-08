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Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов
8.2.2021 22:04
Фото: news2world.net
Власти Германии, Польши и Швеции приняли решение о признании нежелательными персонами трех российских дипломатов.
Как сообщает ТАСС, соответствующие заявления были сделаны Министерствами иностранных дел указанных государств.
В Берлине, Варшаве и Стокгольме приняли решение высылать российских дипломатов. Как информируют дипломатические ведомства Германии, Польши и Швеции, эти страны покинут по одному представителю МИД РФ. Иностранные Министерства иностранных дел подчеркивают, что такие действия представляют собой ответные меры на признание Москвой нежелательными персонами их дипломатических сотрудников.
Ранее в российском МИД объявили о том, что Россию в скором времени покинут представители германской, польской и шведской дипмиссий. Иностранные дипломаты высылаются из нашей страны из-за участия в незаконных акциях, проходивших в Москве 23 января.
Напомним, в Вашингтоне на случившееся отреагировали с сожалением. Как заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен, сотрудники дипмиссий лишь "наблюдали" за несанкционированными мероприятиями, проходившими в российской столице.
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