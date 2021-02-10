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СМИ: Топилин покидает пост главы Пенсионного фонда
21:16
Фото: relrus.ru
Бывший министр труда Максим Топилин в скором времени покинет пост руководителя Пенсионного фонда России, в качестве которого проработал чуть больше года, передает "Коммерсант".
Со ссылкой на источники в правительстве газета отмечает, что имя преемника пока еще остается неизвестным.
В публикации указано, что Максим Топилин уже объявил о предстоящем уходе с поста ПФР. Однако каких-либо официальных комментариев пока еще не последовало.
По данным источника в ПФР, которого цитирует "Коммерсант", отставка Топилина может быть обусловлена будущим объединением социальных внебюджетных фондов. Такая идея обсуждается уже довольно давно, и в контексте нынешней реформы институтов развития она вполне может быть воплощена.
Как отмечает РИА Новости, в Пенсионном фонде отказались делать какие-то заявления по поводу возможного ухода руководителя. В Минтруда на запрос агентства пока еще не ответа не дали.
В период с 1994 по 2001 годы Топилин трудился в аппарате правительства. Летом 2001 года он занял пост замглавы Минтруда и соцразвития. С марта 2004-го по июль 2008-го Топилин был руководителем Федеральной службы по труду и занятости.
В правительстве Дмитрия Медведева Топилин был назначен главой Министерства труда и социального развития, а затем он занял пост руководителя ПФР.
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