Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Топилин покидает пост главы Пенсионного фонда

21:16

Фото: relrus.ru



Бывший министр труда Максим Топилин в скором времени покинет пост руководителя Пенсионного фонда России, в качестве которого проработал чуть больше года, передает "Коммерсант".



Со ссылкой на источники в правительстве газета отмечает, что имя преемника пока еще остается неизвестным.



В публикации указано, что Максим Топилин уже объявил о предстоящем уходе с поста ПФР. Однако каких-либо официальных комментариев пока еще не последовало.



По данным источника в ПФР, которого цитирует "Коммерсант", отставка Топилина может быть обусловлена будущим объединением социальных внебюджетных фондов. Такая идея обсуждается уже довольно давно, и в контексте нынешней реформы институтов развития она вполне может быть воплощена.



Как отмечает РИА Новости, в Пенсионном фонде отказались делать какие-то заявления по поводу возможного ухода руководителя. В Минтруда на запрос агентства пока еще не ответа не дали.



В период с 1994 по 2001 годы Топилин трудился в аппарате правительства. Летом 2001 года он занял пост замглавы Минтруда и соцразвития. С марта 2004-го по июль 2008-го Топилин был руководителем Федеральной службы по труду и занятости.



В правительстве Дмитрия Медведева Топилин был назначен главой Министерства труда и социального развития, а затем он занял пост руководителя ПФР.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.2.2021 17:57 СМИ: супруга Навального покинула Россию

СМИ: супруга Навального покинула Россию 10.2.2021 16:40 Кадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне

Кадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне 10.2.2021 15:28 В Сербии пресекли попытку покушения на президента Вучича

В Сербии пресекли попытку покушения на президента Вучича 10.2.2021 14:02 Вакциной «Спутник V» привились 2,2 млн россиян

Вакциной «Спутник V» привились 2,2 млн россиян 9.2.2021 22:12 В Канаде перенесли слушания по делу пособника нацистов Оберлендера