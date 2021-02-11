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Вынесен приговор за убийство раввина Буйнакска
11.2.2021 16:09
Фото: vk.com
В Дагестане завершено рассмотрение уголовного дела об убийстве председателя городской иудейской общины, сообщает агентство "Интерфакс".
Как заявили в Верховном суде региона, приговор местному жителю вынес Буйнакский городской суд.
Житель города Буйнакска Артур Абдуллаев был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель потерпевшего. Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде десяти лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии особого режима.
По материалам уголовного дела, преступление было совершено 13 марта 2020 года. К Артуру Абдуллаеву пришел ранее знакомый с ним местный раввин Изгияг Пашаев. В ходе возникшего конфликта хозяин дома избил главу иудейской общины города. Пашаева в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался через несколько суток.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что причиной конфликта стала личная неприязнь, появившаяся после того, как Пашаев приютил сестру Абдуллаева, которой было негде жить.
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