ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: супруга Навального покинула Россию
СМИ: супруга Навального покинула Россию
Сын Плющенко победил на турнире по фигурному катанию
Сын Плющенко победил на турнире по фигурному катанию
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и КубаньВ Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань
Во время слушаний по делу о клевете Навальный получил более 10 замечаний от судьиВо время слушаний по делу о клевете Навальный получил более 10 замечаний от судьи
Глава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с ЗападомГлава СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом
Лавров: Россия готова разорвать отношения с ЕвросоюзомЛавров: Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом
В Китае запретили вещание BBC World NewsВ Китае запретили вещание BBC World News

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Вынесен приговор за убийство раввина Буйнакска


11.2.2021 16:09
Вынесен приговор за убийство раввина БуйнакскаФото: vk.com

В Дагестане завершено рассмотрение уголовного дела об убийстве председателя городской иудейской общины, сообщает агентство "Интерфакс".

Как заявили в Верховном суде региона, приговор местному жителю вынес Буйнакский городской суд.

Житель города Буйнакска Артур Абдуллаев был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель потерпевшего. Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде десяти лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии особого режима.

По материалам уголовного дела, преступление было совершено 13 марта 2020 года. К Артуру Абдуллаеву пришел ранее знакомый с ним местный раввин Изгияг Пашаев. В ходе возникшего конфликта хозяин дома избил главу иудейской общины города. Пашаева в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался через несколько суток.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что причиной конфликта стала личная неприязнь, появившаяся после того, как Пашаев приютил сестру Абдуллаева, которой было негде жить.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Вынесен приговор за убийство раввина БуйнакскаВынесен приговор за убийство раввина Буйнакска
В Канаде перенесли слушания по делу пособника нацистов ОберлендераВ Канаде перенесли слушания по делу пособника нацистов Оберлендера
Под Кабулом неизвестные атаковали сотрудников ООНПод Кабулом неизвестные атаковали сотрудников ООН
Назван заработок Волкова за поединок с ОверимомНазван заработок Волкова за поединок с Оверимом
Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными даннымиДуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru