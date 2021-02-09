ИнтерНовости - новости в стране и мире
Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода
Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода
Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»
Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»
Путин сообщил об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
Путин сообщил об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин сообщил об отказе Макрона сотрудничать по делу НавальногоПутин сообщил об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального
СМИ: супруга Навального покинула РоссиюСМИ: супруга Навального покинула Россию
Кадыров отменил обязательный масочный режим в ЧечнеКадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне
Подмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислородаПодмосковные чиновники подтвердили смерть двух пациентов после сбоя в подаче кислорода
В ГУМе открылась выставка Чжан ХуаняВ ГУМе открылась выставка Чжан Хуаня

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне


16:40
Кадыров отменил обязательный масочный режим в ЧечнеФото: surfingbird.ru

Власти Чечни приняли решение отменить обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах.

Об этом глава российского региона Рамзан Кадыров рассказал сегодоня в своем Telegram-канале.

Как заявил чеченский лидер, власти региона снимают обязательный режим ношения масок в общественных местах. Однако учитывая сохраняющуюся угрозу заражения COVID-19, представителям групп риска власти настоятельно рекомендуют пока еще соблюдать меры профилактики и использовать средства индивидуальной защиты, подчеркнул Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, маски также советуют носить в течение нескольких дней после того, как была сделана прививка от коронавируса.

Кроме того, власти региона отменяют ранее введенные ограничения по передвижению через границы Чечни, отметил Кадыров.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов проинформировал о том, что уже с 12 февраля в республике соблюдение масочного режима будет носить лишь рекомендательный характер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В ГУМе открылась выставка Чжан ХуаняВ ГУМе открылась выставка Чжан Хуаня
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцинеПушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»
Московского школьника арестовали на 7 суток за участие в протестахМосковского школьника арестовали на 7 суток за участие в протестах
В России разрабатывают два лекарства от ВИЧВ России разрабатывают два лекарства от ВИЧ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru