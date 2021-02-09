Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне

16:40

Фото: surfingbird.ru



Власти Чечни приняли решение отменить обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах.



Об этом глава российского региона Рамзан Кадыров рассказал сегодоня в своем Telegram-канале.



Как заявил чеченский лидер, власти региона снимают обязательный режим ношения масок в общественных местах. Однако учитывая сохраняющуюся угрозу заражения COVID-19, представителям групп риска власти настоятельно рекомендуют пока еще соблюдать меры профилактики и использовать средства индивидуальной защиты, подчеркнул Рамзан Кадыров.



По словам главы Чечни, маски также советуют носить в течение нескольких дней после того, как была сделана прививка от коронавируса.



Кроме того, власти региона отменяют ранее введенные ограничения по передвижению через границы Чечни, отметил Кадыров.



Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов проинформировал о том, что уже с 12 февраля в республике соблюдение масочного режима будет носить лишь рекомендательный характер.



Автор: Злата Богатова

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