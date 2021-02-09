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В Сербии пресекли попытку покушения на президента Вучича
15:28
Фото: lajmi.net
Правоохранительным органам Сербии удалось пресечь попытку покушения на президента страны Александра Вучича, передают зарубежные СМИ.
Инцидент планировался на 27 января, когда глава государства открыал памятник сербскому средневековому правителю Стефану Немане.
Как заявил начальник управления криминальной полиции Белграда Богдан Пушич, в ходе официального мероприятия безопасность президента Александра Вучича обеспечивали более 850 бойцов спецназа.
Усиленные меры были предприняты после того, как в распоряжении полицейских оказались сведения о подготовке покушения на главу государства. В результате преступление было предотвращено, подчеркнул Пушич.
Ранее сербский лидер "объявил войну" мафии, орудовавшей в стране. В ходе сецоперации, проводившейся в первых числах февраля в Белграде, правоохранителями были задержаны более полутора десятков членов преступной группировки. По данным полиции, представители криминальных сообществ могут быть причастны к многочисленным преступлениям, включая жестокие убийства, наркоторговля, вымогательство и похищение людей.
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