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В КБР возобновили поиски мальчика, пропавшего семь месяцев назадВ КБР возобновили поиски мальчика, пропавшего семь месяцев назад

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В КБР возобновили поиски мальчика, пропавшего семь месяцев назад


9.2.2021 18:34
В КБР возобновили поиски мальчика, пропавшего семь месяцев назадФото: vestikavkaza.ru

На территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР) возобновляются поиски ребенка, который пропал минувшим летом, после падения автомобиля в реку Баксан.

Об этом рассказали представители регионального главка МЧС России.

ЧП случилось 30 июня 2020 года, когда в ущелье реки Баксан упала сорвавшаяся с дороги машина ВАЗ-2109. Трагический инцидент был зафиксирован на участке между городом Тырныауз и населенным пунктом Былым. В момент происшествия в салоне находились водитель и двое пассажиров, включая мальчика 2006 г.р. Позднее спасатели смогли отыскать автомобиль с останками двух человек. Местонахождение ребенка до сих пор остается неустановленным.

В МЧС пояснили, что поиски мальчика предполагается вести по течению реки Баксан - в акватории и вдоль прибрежной линии. В мероприятиях задействовано около сотни спасателей, привлекается беспилотник. Кроме того, в операции принимают участие представители районной администрации и сотрудники правоохранительных органов, а также добровольцы из числа местного населения и волонтеры.

Автор: Злата Богатова

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