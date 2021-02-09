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YouTube удалил запись разговора Навального с «отравителем»
9.2.2021 07:35
Фото: jindatheme.com
Администрация YouTube удалила запись разговора Алексея Навального с человеком, которого оппозиционер ранее называл одним из его вероятных отравителей. Вместо видеоматериала сейчас можно увидеть лишь пояснение, из которого следует: материалы блокированы в связи с необходимостью соблюдать авторские права.
Как поясняет надпись на черном фоне, в удаленном видео содержались материалы, владельцем которых является пользователь ViacomCBS. В соответствии с его решением показ ролика был заблокирован.
Канал "Дождь", первым заметивший случившееся, предполагает, что в видео мог быть использован некий контент, права на который принадлежит американской медиакорпорации.
Вместе с тем, запись разговора Алексея Навального с тем, кого он подозревает в причастности к нападению, остается доступной на каналах "Навальный Live" и издания The Insider.
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