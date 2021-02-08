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В Танзании 15 человек умерли от неизвестной болезни
04:19
Фото: alluremedia.com.au
Как минимум пятнадцать человек скончались в Танзании в результате неизвестного заболевания, передает Anadolu Agency.
В больницах страны сейчас находятся свыше пятидесяти пациентов с похожими симптомами.
Со ссылкой на представителей местных властей уточняется, что инфицированные люди были госпитализированы из-за рвоты с кровью.
Как пояснил Фелист Кисанду - главный врач округа Чунья, где зафиксирована вспышка неизвестной болезни, в регион уже направили группу медицинских экспертов. Специалистам предстоит оценить состояние пациентов, которые остаются в больницах, а также попытаться установить причины случившегося.
Образцы крови заболевших передали в правительственные лаборатории. Помимо заражения неустановленным возбудителем рассматривается версия об отравлении ртутью.
Известно также, что большинство умерших - мужчины. В прошлом они уже страдали от язвенного поражения желудка и различных болезней печени.
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