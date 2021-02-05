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В США осудили высылку европейских дипломатов из России
06:15
Фото: vk.com
В Вашингтоне выразили осуждение в связи с решением российского руководства выслать за пределы страны дипломатических представителей Германии, Польши и Швеции. По словам главы американского Госдепа Энтони Блинкена, иностранные дипломаты лишь "наблюдали" за несанкционированными акциями, проходившими в Москве.
Как заявил в своем Twitter госсекретарь Соединенных Штатов, Вашингтон осуждает выдворение из РФ европейских дипломатов. По словам Энтони Блинкена, иностранные представители наблюдали за январскими протестами в Москве.
Действия российских властей глава Госдепартамента расценил как "произвольный и неоправданный шаг". Он отметил, что в США случившееся воспринимают как "последнее отступление" РФ от своих международных обязательств. Прокомментировав высылку иностранных дипломатов из РФ, Блинкен от лица американского руководства выразил солидарность с Германией, Польшей и Швецией.
Накануне, 5 февраля, в российском МИД объявили о признании нежелательными персонами трех европейских дипломатов. Представителей германской, польской и шведской дипмиссий высылают из РФ за участие незаконных акциях, которые проходили в Москве 23 января, информировали в отечественном внешнеполитическом ведомстве.
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