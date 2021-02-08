Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин потребовал проверить исполнение его указа о зарплатах ученых

8.2.2021 20:31

Фото: divanews.ru



Глава РФ Владимир Путин обратился к министрам финансов и науки и высшего образования Антону Силуанову и Валерию Фалькову с требованием провести проверку исполнения президентского указа о доведении зарплаты ученых до 200% от среднего уровня по региону.



Причиной этого стала жалоба на низкую оплату труда в Новосибирске.



Молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина обратилась к главе государства Владимиру Путину во время заседания президентского совета по науке и образованию, передает агентство "Интерфакс". По ее словам, являясь старшим научным сотрудником, она получает лишь 25 тыс. рублей. С учетом надбавок размер выплат составляет 32 тыс. рублей.



Как рассказала Проскурина, после президентского указа ее коллегам было предложено переходить на полставки в целях выполнения указания в рамках существующих на текущий момент бюджетов.



Путин задал Силуанову вопрос о том, в каком размере были увеличены средства, направляемые на повышение заработной платы ученых. Как доложил президенту глава Минфина, в Новосибирской области ученых уже обеспечили заработной платой на уровне двукратной по региону. При этом он указал на то, что Проскурина работает на полставки.



Вместе с тем, жительница Новосибирска пояснила, что вместе со своими коллегами отказалась от предложения администрации института перейти на половину ставки. В результате зарплата в 25 тыс. рублей выплачивается ей за трудовую деятельность на полную ставку.



На вопрос Путина о средней зарплаты в этом регионе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о 39 тыс. рублей. В связи с этим президент отметил, что Проскуриной должны были платить 78 тыс. рублей. После этого глава государства отдал поручение провести проверку выполнения его соответствующего приказа, и "не только по Новосибирску, но и по другим регионам".



Обратившись к Проскуриной, Путин призвал ее сразу звонить в администрацию президента, если из-за этого диалога с главой государства ее как-то попытаются ущемлять.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.2.2021 13:30 Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVID

Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVID 7.2.2021 20:57 Работающие в Ухане эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики»

Работающие в Ухане эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики» 6.2.2021 20:59 Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу 6.2.2021 15:27 Центр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспорта

Центр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспорта 6.2.2021 15:20 Прокурору по делам Навального обеспечили госзащиту