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Путин потребовал проверить исполнение его указа о зарплатах ученых
8.2.2021 20:31
Фото: divanews.ru
Глава РФ Владимир Путин обратился к министрам финансов и науки и высшего образования Антону Силуанову и Валерию Фалькову с требованием провести проверку исполнения президентского указа о доведении зарплаты ученых до 200% от среднего уровня по региону.
Причиной этого стала жалоба на низкую оплату труда в Новосибирске.
Молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина обратилась к главе государства Владимиру Путину во время заседания президентского совета по науке и образованию, передает агентство "Интерфакс". По ее словам, являясь старшим научным сотрудником, она получает лишь 25 тыс. рублей. С учетом надбавок размер выплат составляет 32 тыс. рублей.
Как рассказала Проскурина, после президентского указа ее коллегам было предложено переходить на полставки в целях выполнения указания в рамках существующих на текущий момент бюджетов.
Путин задал Силуанову вопрос о том, в каком размере были увеличены средства, направляемые на повышение заработной платы ученых. Как доложил президенту глава Минфина, в Новосибирской области ученых уже обеспечили заработной платой на уровне двукратной по региону. При этом он указал на то, что Проскурина работает на полставки.
Вместе с тем, жительница Новосибирска пояснила, что вместе со своими коллегами отказалась от предложения администрации института перейти на половину ставки. В результате зарплата в 25 тыс. рублей выплачивается ей за трудовую деятельность на полную ставку.
На вопрос Путина о средней зарплаты в этом регионе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о 39 тыс. рублей. В связи с этим президент отметил, что Проскуриной должны были платить 78 тыс. рублей. После этого глава государства отдал поручение провести проверку выполнения его соответствующего приказа, и "не только по Новосибирску, но и по другим регионам".
Обратившись к Проскуриной, Путин призвал ее сразу звонить в администрацию президента, если из-за этого диалога с главой государства ее как-то попытаются ущемлять.
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