Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

8.2.2021 12:45

Фото: nur.kz



О смерти Леона Спинкса, которому было шестьдесят семь лет, передает CNN. Спортсмен скончался в Соединенных Штатах.



Бывший профессиональный боксер стал всемирно известным после победного завершения поединка с легендарным Мохаммедом Али.



Как сообщает канал, около пяти лет назад врачи диагностировали у Леона Спинкса онкологическое заболевание.



Знаменитая встреча 24-летнего Леона Спинкса и 36-летнего Мохаммеда Али, который в тот момент уже готовился к завершению спортивной карьеры, была организована 15 февраля 1978 года. Профессиональный поединок стал восьмым для молодого боксера.



Спинкс смог одержать победу над более опытным противником, который рассчитывал на достаточно легкий бой. После поражения Али выразил намерение взять реванш. Спустя несколько месяцев он вновь встретился со Спинксом и ушел с ринга победителем.



В общей сложности Спинкс успел провести сорок шесть боев, в которых смог одержать двадцать шесть побед. Три встречи окончились ничьей, еще семнадцать раз он был побежден. Профессиональную карьеру боксер завершил в 1995 году.



Автор: Злата Богатова

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