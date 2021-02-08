ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Саратове задержали депутата от КПРФ
В Саратове задержали депутата от КПРФ
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании
Жительница Уфы заявила, что полицейские сломали ей руку при задержании
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцинеПушкова насмешило заявление Зеленского о российской вакцине
Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатовГермания, Польша и Швеция высылают российских дипломатов
В Саратове задержали депутата от КПРФВ Саратове задержали депутата от КПРФ
Ученые установили связь изменений климата и пандемии COVIDУченые установили связь изменений климата и пандемии COVID
Песков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунговПесков прокомментировал штраф, выписанный глухонемому за скандирование лозунгов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончался боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али


8.2.2021 12:45
Скончался боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда АлиФото: nur.kz

О смерти Леона Спинкса, которому было шестьдесят семь лет, передает CNN. Спортсмен скончался в Соединенных Штатах.

Бывший профессиональный боксер стал всемирно известным после победного завершения поединка с легендарным Мохаммедом Али.

Как сообщает канал, около пяти лет назад врачи диагностировали у Леона Спинкса онкологическое заболевание.

Знаменитая встреча 24-летнего Леона Спинкса и 36-летнего Мохаммеда Али, который в тот момент уже готовился к завершению спортивной карьеры, была организована 15 февраля 1978 года. Профессиональный поединок стал восьмым для молодого боксера.

Спинкс смог одержать победу над более опытным противником, который рассчитывал на достаточно легкий бой. После поражения Али выразил намерение взять реванш. Спустя несколько месяцев он вновь встретился со Спинксом и ушел с ринга победителем.

В общей сложности Спинкс успел провести сорок шесть боев, в которых смог одержать двадцать шесть побед. Три встречи окончились ничьей, еще семнадцать раз он был побежден. Профессиональную карьеру боксер завершил в 1995 году.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Загадочные полосы на Марсе связали с соленой водойЗагадочные полосы на Марсе связали с соленой водой
В США осудили высылку европейских дипломатов из МосквыВ США осудили высылку европейских дипломатов из Москвы
Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»
В Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчинаВ Воронеже погиб ребенок, на коляску которого с 17 этажа упал мужчина
В Египте найдены руины древнего форта и коптской церквиВ Египте найдены руины древнего форта и коптской церкви

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru