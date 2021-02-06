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Саакашвили: Украина может потерять два города
6.2.2021 22:40
Фото: dilova.com.ua
После решения украинского президента Владимира Зеленского закрыть оппозиционные телевизионные каналы Киев может утратить контроль над некоторыми территориями.
Таким прогнозом экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился в эфире телевизионного канала "Украина".
Как заявил политик, подобные действия украинского лидера не способны остановить военный конфликт в Донбассе. По словам Михаила Саакашвили, после таких шагов Владимира Зеленского в регионе будут "стрелять еще больше", а боевые столкновения выйдут на "новый этап".
По мнению бывшего грузинского президента, Москве для "содержания" Крымского полуострова сейчас якобы требуется некий "плацдарм" украинской территории. В связи с этим Киев в перспективе может утратить контроль над такими городами как Мариуполь и Херсон, предположил Саакашвили.
После решения Зеленского украинские националисты провели акции протеста у офисов каналов "Интер" и "Наш" в Киеве. По данным СМИ, среди собравшихся были представители запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".
Ранее блокировку киевским руководством каналов по телефону обсудили замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и руководитель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
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