ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфаркта
Ученые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфаркта
Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17
Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17
Киев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанциях
Киев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанциях
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачуНазваны симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу
Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17
Центр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспортаЦентр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспорта
Прокурору по делам Навального обеспечили госзащитуПрокурору по делам Навального обеспечили госзащиту
Ученые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфарктаУченые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфаркта

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу


6.2.2021 20:59
Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачуФото: rollingstone.com

Симптомы коронавируса, при появлении которых следует безотлагательно обратиться к врачу, назвал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.

Мнение специалиста приводит Daily Express.

Среди симптомов, которые требуют незамедлительного обращения к специалистам, Хусейн Абдех выделил боль в груди, трудности с передвижением, проблемы с дыханием или речью.

В случаях, когда поднимается высокая температура и появляется кашель, следует самоизолироваться и сдать тест, отметил специалист. Кроме того, особого внимания требуют такие патологические проявления как повышенная утомляемость и потеря обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение минувших суток по всему миру было выявлено еще более 355 тыс. человек, зараженных COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В Москве пять человек задержали по делу о заказном убийстве девушкиВ Москве пять человек задержали по делу о заказном убийстве девушки
ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ
Названы номинанты на премию «Золотой глобус»Названы номинанты на премию «Золотой глобус»
Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачуНазваны симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу
Ученые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфарктаУченые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфаркта

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru