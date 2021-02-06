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Названы симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу
6.2.2021 20:59
Фото: rollingstone.com
Симптомы коронавируса, при появлении которых следует безотлагательно обратиться к врачу, назвал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.
Мнение специалиста приводит Daily Express.
Среди симптомов, которые требуют незамедлительного обращения к специалистам, Хусейн Абдех выделил боль в груди, трудности с передвижением, проблемы с дыханием или речью.
В случаях, когда поднимается высокая температура и появляется кашель, следует самоизолироваться и сдать тест, отметил специалист. Кроме того, особого внимания требуют такие патологические проявления как повышенная утомляемость и потеря обоняния.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение минувших суток по всему миру было выявлено еще более 355 тыс. человек, зараженных COVID-19.
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