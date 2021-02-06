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В Шотландии в результате резни и ДТП погибли три человека
6.2.2021 15:56
Фото: cod11.ru
Три человека стали жертвами серии связанных между собой инцидентов, зафиксированных в городе Килмарнок, который расположен близ Глазго.
Как информирует местная полиция, речь идет о дорожной аварии и применении холодного оружия.
В сообщении полиции Шотландии, распространенном в пятницу, 5 февраля, сообщается, что первой жертвой ЧП стала 39-летняя женщина. Она скончалась вследствие ножевых ранений, после нападения на парковке у больницы Кроссхаус.
Затем была атакована 24-летняя женщина. Злоумышленник напал на нее примерно через двадцать минут после первого инцидента, на Портленд-стрит в самом центре Килмарнока. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.
Третьей жертвой серии происшествий стал 40-летний мужчина, который был смертельно травмирован в крупном ДТП. Был ли он подозреваемым в нападениях на женщин, полиция Килмарнока официально не подтвердила. Однако известно, что поиски убийцы первых двух жертв не ведутся.
В полиции пояснили, что выясняют все обстоятельства произошедшего. Информации о мотивах нападений пока нет, как и о личности погибшего мужчины. Отмечается лишь, что версия о террористической атаке не рассматривается.
Ранее в Брюсселе неизвестный атаковал пассажиров метро. ЧП случилось в коммуне Моленбек, в результате случившегося несколько человек получили ранения, в том числе, достаточно серьезные. Нападавший был нейтрализован полицейскими, прибывшими на станцию метро "Западный вокзал".
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