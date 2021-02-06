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Центр Петербурга по требованию полиции закрыли для транспорта
6.2.2021 15:27
Фото: vk.com
В связи с требованием регионального полицейского главка сегодня было перекрыто движение транспорта по нескольким центральным улицам Петербурга.
Об этом в своем официальном телеграм-канале информирует комитет по транспорту города Северной столицы.
Как указывается в тексте, начиная с 12:30 приостанавливается движение общественного транспорта по Невскому проспекту, на участке от площади Восстания до Дворцовой, а также некоторым прилегающим улицам.
Кроме того, начиная с 13:00 на вход и выход пассажиров были закрыты вестибюли станции "Невский проспект". С чем могут быть связаны требования правоохранительных органов, в администрации города уточнять не стали.
В течение последних недель в Петербурге уже несколько раз перекрывали движение по центральным улицам, это происходило из-за несанкционированных мероприятий. На эти выходные каких-либо несогласованных акций не анонсировалось.
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