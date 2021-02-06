|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфаркта
6.2.2021 10:08
Фото: vk.com
Японским кардиологам удалось доказать, что употребление зеленого чая в больших количествах может существенно уменьшить риск преждевременной смерти у людей, которые перенесли инсульты и инфаркты.
Как передает ТАСС, выводы ученых основаны на наблюдениях, которые продолжались в течение двух десятилетий.
Отчет об исследовании, в ходе которого японские специалисты наблюдали за здоровьем свыше 46 тыс. человек, опубликован в журнале Stroke. По данным ученых, положительный эффект зеленого чая был зафиксирован у тех, кто за неделю выпивал от одной до шести чашек этого напитка. У них вероятность преждевременной смерти понизилась на 27%.
При этом употребление семи и более чашек зеленого чая оказывало еще более заметное действие: риск уменьшался на 60%. Исследователи подчеркивают, что в напиток не добавляли какие-либо подсластители.
В отчете отмечается, что участникам этой инициативы было от 40 до 79 лет, они регулярно проходили обследования и оставались под постоянным наблюдением медиков в течение двадцати лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|