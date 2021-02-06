Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Зеленый чай снижает риск ранней смерти после инсульта и инфаркта

6.2.2021 10:08

Фото: vk.com



Японским кардиологам удалось доказать, что употребление зеленого чая в больших количествах может существенно уменьшить риск преждевременной смерти у людей, которые перенесли инсульты и инфаркты.



Как передает ТАСС, выводы ученых основаны на наблюдениях, которые продолжались в течение двух десятилетий.



Отчет об исследовании, в ходе которого японские специалисты наблюдали за здоровьем свыше 46 тыс. человек, опубликован в журнале Stroke. По данным ученых, положительный эффект зеленого чая был зафиксирован у тех, кто за неделю выпивал от одной до шести чашек этого напитка. У них вероятность преждевременной смерти понизилась на 27%.



При этом употребление семи и более чашек зеленого чая оказывало еще более заметное действие: риск уменьшался на 60%. Исследователи подчеркивают, что в напиток не добавляли какие-либо подсластители.



В отчете отмечается, что участникам этой инициативы было от 40 до 79 лет, они регулярно проходили обследования и оставались под постоянным наблюдением медиков в течение двадцати лет.



Автор: Злата Богатова

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