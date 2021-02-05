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Власти Китая запретили торговлю органами человека
5.2.2021 17:03
Фото: deon.pl
Вступили в силу изменения Гражданского кодекса Китая, подразумевающие официальный запрет на торговлю органами человека.
Как передает агентство Синьхуа, речь идет о всех клетках, тканях и останками в любой форме.
Глава Комиссии по вопросам законодательства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ши Хун, комментируя изменения Гражданского кодекса страны, подчеркнул недопустимость торговли вышеуказанными материалами.
За нарушения соответствующих законов и нормативных актов китайские власти предусмотрели наказание, включая уголовное. В результате были установлены жексткие правила трансплантации человеческих органов, а также юридическая ответственность за все действия, которые могут быть связаны с нарушениями действующего законодательства.
В Гражданском кодексе есть пункты, касающиеся донорства тела и органов. В частности, супруги, взрослые дети либо родители умерших имеют право на совместное принятие решений о передаче материалов в донорских целях. Они могут представить такое заявление в письменной форме в случаях, если покойные до смерти не выразили своего несогласия на такие процедуры.
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