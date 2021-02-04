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Киев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанциях


07:45
Киев обратился за помощью к Минску из-за аварий на электростанцияхФото: livejournal.com

Украинской стороне не удалось решить самостоятельно проблемы, связанные с отключением энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.

В результате киевское руководство было вынуждено обратиться за экстренной помощью к властям соседнего государства.

2 и 3 февраля на Украине случились сразу две аварии на электростанциях, Запорожской и Кураховской. Самостоятельно решить возникшие трудности Киеву не удалось. В результате была достигнута договоренность с Минском об экстренной поставке электричества в объеме 500 мегаватт, передает телевизионный канал "Беларусь 1".

Уточняется, что официальный запрос был передан компании "Белэнерго", являющейся контрагентом украинской стороны. Необходимость в предоставлении электричества Украине возникла после того, как столкнулись со сложностями из-за происшествий на электростанциях жители центральной части страны.

Автор: Злата Богатова

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