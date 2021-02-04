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В Омске умер замглавврача больницы, где лечили Навального
4.2.2021 18:08
Фото: vk.com
Врач Сергей Максимишин скончался на 56-м году жизни, указано в сообщении на официальном сайте больницы скорой медицинской помощи No 1 города Омска.
В это медицинское учреждение минувшим летом был экстренно доставили учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ организацей, выполняющей функции иностранного агента) Алексея Навального.
В сообщении омской БСМП No 1 указано, что Сергей Максимишин трудился там почти тридцать лет. Он руководил процессами разработки и внедрения методик лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, которые находились в критическом состоянии.
На сайте больницы сведений о причинах смерти врача нет. Как сообщила журналистам пресс-секретарь регионального Минздрава Галина Назарова, ранее у медика произошел сердечный приступ. По ее словам, Сергей Максимишин похоронил родителей, после чего сильно переживал. По словам Назаровой, врач скончался в реанимационном отделении, в котором работал.
20 августа в Омске совершил экстренную посадку лайнер, направлявшийся из Томска в Москву. Причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия находившегося на борту Алексея Навального. Сразу после приземления он был госпитализирован, а 22 августа доставлен на лечение в Берлин.
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