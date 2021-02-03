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ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ


13:05
ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФФото: smi2.net

В прошлом году российские спецслужбы в первый раз выявили незаконные попытки внедрения вредоносного софта в информационные ресурсы медучреждений, чтобы зашифровать данные пользователей. Об этом замруководителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Николай Мурашов рассказал в рамках "Инфофорума-2021".

Как стало известно, в 2020 году ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в России. Спецслужбы установили, что хакеры намеревались незаконно внедрить вредоносный софт в информационные ресурсы отечественных медицинских учреждений. По данным ФСБ, злоумышленники хотели таким образом зашифровать пользовательские данные.

По словам Николая Мурашова, в течение прошлого года российским спецслужбам также удалось вовремя отреагировать и предотвратить попытки компьютерных атак на порталы Центризбиркома и Общественной палаты по поправкам в Конституцию. В результате деятельность ЦИК и других госструктур не была нарушена.

Напомним, летом прошлого года кибер-вымогатели блокировали работу медицинского учреждения Uniklinik в немецком городе Дюссельдорфе. Злоумышленники закодировали сведения сразу на тридцати серверах клиники, из-за чего скончалась пациентка - женщину потребовалось перевозить в другую больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 375

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