Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ

13:05

Фото: smi2.net



В прошлом году российские спецслужбы в первый раз выявили незаконные попытки внедрения вредоносного софта в информационные ресурсы медучреждений, чтобы зашифровать данные пользователей. Об этом замруководителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Николай Мурашов рассказал в рамках "Инфофорума-2021".



Как стало известно, в 2020 году ФСБ впервые зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в России. Спецслужбы установили, что хакеры намеревались незаконно внедрить вредоносный софт в информационные ресурсы отечественных медицинских учреждений. По данным ФСБ, злоумышленники хотели таким образом зашифровать пользовательские данные.



По словам Николая Мурашова, в течение прошлого года российским спецслужбам также удалось вовремя отреагировать и предотвратить попытки компьютерных атак на порталы Центризбиркома и Общественной палаты по поправкам в Конституцию. В результате деятельность ЦИК и других госструктур не была нарушена.



Напомним, летом прошлого года кибер-вымогатели блокировали работу медицинского учреждения Uniklinik в немецком городе Дюссельдорфе. Злоумышленники закодировали сведения сразу на тридцати серверах клиники, из-за чего скончалась пациентка - женщину потребовалось перевозить в другую больницу.



Автор: Злата Богатова

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