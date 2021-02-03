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В конгресс США внесен проект санкций из-за Навального
03:25
Фото: asweetdoseofreality.com
Проект, внесенный в конгресс Соединенных Штатов, подразумевает введение санкций в отношении официальных лиц, которые, по мнению американских властей, могут оказаться причастными к возможному отравлению и изменению приговора Навального. Ранее суд заменил условное наказание на реальный срок, отправив оппозиционера в колонию на три с половиной года.
Как стало известно, группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о введении новых санкций в отношении России. В качестве причины очередных ограничений указаны последние события, связанные с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте сенатора-республиканца Марка Рубио. В тексте указано, что в качестве соавторов этой инициативы выступают республиканец Митт Ромни и сенаторы-демократы Дик Дурбин, Бен Кардин, Крис Кунс и Крис Ван Холлен.
В сообщении подчеркивается, что сенаторы вновь внесли законопроект о целенаправленных санкциях в отношении российских чиновников, которые могут оказаться причастными к нарушениям международного права, включая госпитализацию и тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.
Подобный проект сенаторы уже предлагали на рассмотрение в минувшем сентябре. Конкретные имена и должности лиц, в отношении которых предполагалось ввести санкции, в тексте не указывались. Отмечалось, что возможные ограничения могли включать с себя блокировку активов и отказ в выдаче американских виз.
2 февраля столичный Симоновский суд принял решение о замене условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения. Как заявила Ольга Михайлова, защита планирует обжаловать решение суда, а также обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".
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