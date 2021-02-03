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В Китае на мясе птицы из России нашли коронавирус
3.2.2021 21:31
Фото: kapital.kz
В Китае на упаковке продукции российской компании "Черкизово" обнаружили генетический материал коронавируса, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора уточняется, что речь идет о нескольких партиях мяса птицы трех предприятий.
Инцидент зафиксирован на территории провинции Гуандун, где возбудитель был обнаружен в тринадцати партиях продукции. Российскую сторону о случившемся уведомило Главное таможенное управление КНР. Известно также, что геном COVID-19 был выявлен на упаковках мяса птицы, поступившего от компаний, которые находятся в Брянской, Воронежской и Курской областях РФ и входят в состав группы "Черкизово".
Согласно китайскому законодательству, после случившегося на время будет приостановлен прием импортных деклараций на продукцию вышеуказанных организаций. Партии продукции, на упаковке которых выявили болезнетворный генетический материал коронавируса, в дальнейшем будут возвращены поставщикам либо уничтожены.
Ранее власти Китая сообщили о рыбе, зараженной COVID-19, которая поступила в страну из Индии. Коронавирус обнаружили во время проверки продукции, хранившейся на складе в северо-восточной провинции Ляонин. Сразу после выявления возбудителя местные власти опечатали импортный товар. Затем была проведена тщательная дезинфекция всех складских помещений, где хранилась рыба. Обработке подвергся и транспорт, на котором перевозилась замороженная продукция.
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