Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении договора СНВ-3

17:23

Фото: photoclub.by



Российские дипломаты обменялись нотами с посольством Соединенных Штатов в связи с окончанием внутренних процедур, необходимых для продления периода действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, документ также известен под неофициальным названием СНВ-3) вплоть до 5 февраля 2026 года.



Как информирует пресс-служба отечественного дипломатического ведомства, соглашение считается вступившим в законную силу в тот же день.



Договор сохраняет действие в своей первоначальной форме, в виде, каком он был ранее подписан, без внесения каких-то дополнений либо изменений. В комментарии МИД подчеркивается, что ключевую роль в достижении договоренности о продлении периода действия документа сыграла состоявшаяся несколько дней назад телефонная беседа лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.



Понимание судьбы этого договора, имеющего важнейшее значение для международной безопасности, может способствовать преодолению сложившейся в последнее время тенденции "к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространением", надеются российские дипломаты.



В будущем потребуются большие усилия для возвращения двустороннего диалога в этой сфере на устойчивую траекторию и достижения существенных результатов, способных укрепить нацбезопасность и глобальную стратегическую стабильность, указывается в тексте. Представители МИД подчеркнули, что Москва к таким действиям готова, и обратились к Вашингтону с призывом проявить подобный ответственный подход и постараться конструктивно отреагировать на соответствующие инициативы.



ДСНВ, срок которого был рассчитан на десять лет, представители Москвы и Вашингтона подписали в Праге 8 апреля 2010 года. Документ начал действовать с 5 февраля 2011 года. Период истекал 5 февраля 2021 года.



Первые с момента выборов в США телефонные переговоры главы РФ Владимира Путина и нового американского лидера Джо Байдена состоялись около недели назад. Как информировали в Кремле, эта беседа имела деловой и при этом откровенный характер. Российский президент и его американский коллега выразили удовлетворение по поводу обмена дипломатическими нотами в связи с достижением соглашений о продлении срока действия Договора.



Автор: Злата Богатова

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