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ФСИН: Навальный около 60 раз нарушил правила условного срока


13:04
ФСИН: Навальный около 60 раз нарушил правила условного срокаФото: voskhodinfo.su

Российский оппозиционер Алексей Навальный семь раз не явился отметиться в уголовно-исполнительную инспекцию, после чего ему вынесли уже пять предупреждений о том, что условный срок могут изменить на реальный. Об этом заявил представитель управления ФСИН по Москве Александр Ермолин в ходе сегодняшнего выездного заседания столичного Симоновского суда.

Разбирательство по делу Алексея Навального проходит в Мосгорсуде, передает агентство "Интерфакс". ФСИН попросило суд отменить оппозиционеру ранее вынесенное условное наказание с заменой на реальный срок, который может составить три с половиной года.

По словам представителя ФСИН, в прошлом Навальному неоднократно выносились предупреждения, объяснялись правовые последствия его действий. Однако условно осужденный не изменил свое отношение к обязанностям и не встал на пусть исправления. Учитывая, что оппозиционер не сделал должных выводов, следует изменить условия отбывания наказания, заявил Александр Ермолин.

На сегодняшнем заседании присутствуют около десяти послов других государств, а также около ста представителей прессы.

До начала заседания у здания Мосгорсуда столичные правоохранители существенно усилили меры безопасности. По данным российских СМИ, на выходе из метро "Преображенская площадь" сейчас дежурят усиленные наряды полиции.

Автор: Злата Богатова

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