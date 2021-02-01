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В школах России появятся советники-воспитатели


12:41
В школах России появятся советники-воспитателиФото: kaluga-poisk.ru

Проект будет осуществляться Российским движением школьников (РДШ), созданным в 2015 году по инициативе главы РФ Владимира Путина, пишет сегодня "Коммерсантъ". Как стало известно, возможность поучаствовать в конкурсе на новую должность советника получат не только педагоги, но и студенты соответствующих вузов, которые доучились уже до четвертого курса.

Со ссылкой на источник, близкий к администрации российского президента, уточняется, что советникам-воспитателям предстоит налаживать общение с подрастающим поколением. В частности, речь идет об обсуждении  политических тем, включая участие детей и подростков в незаконных митингах. Предполагается, что размер ежемесячной доплаты у таких советников будет составлять 15 тыс. руб.

О планах ввести новую должность в российских школах ранее уже рассказывал российский министр просвещения Сергей Кравцов. В конце прошлого года глава ведомства информировал о том, что советники сосредоточатся на воспитательной работе и налаживании взаимодействия между различными образовательными заведениями.

Кроме того, Кравцов поднимал тему воспитания школьников в последних числах января, во время выступления в Совете Федерации. Спустя несколько дней после прошедших в РФ митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального министр подчеркивал, что в воспитание подрастающего поколения должны быть включены в полной мере "и родители, и директора, и завучи". При этом классным руководителям необходимо понимать, чем живут дети, о чем они думают, представлять круг интересов школьников.

Идея ввести в российских школах должность советника-воспитателя вызвала критику со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко, напоминает РБК. По ее словам, появление подобных сотрудников в образовательных заведениях не способно разом решить проблемы воспитания. Подобный подход Матвенко назвала "очень поверхностным и неправильным". Спикер также обратилась к Кравцову с призывом рассматривать проблему "стратегически".

Автор: Злата Богатова

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