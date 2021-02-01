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Депутат Белоусов получил крупнейшую в РФ взятку с помощью жены и тещи


1.2.2021 22:03
Депутат Белоусов получил крупнейшую в РФ взятку с помощью жены и тещиФото: vk.com

В Генпрокуратуре раскрыли детали обвинения депутата Государственной думы Вадима Белоусова, которого подозревают во взяточничестве.

Сумма незаконно полученных денежных средств может превышать три миллиарда рублей, пишут российские СМИ.

Участницами коррупционной схемы, по которой незаконно обогащался депутат Госдумы Вадим Белоусов, были его супруга и ее мать, пишет "Коммерсант". Со ссылкой на представителя Генпрокуратуры уточняется, что теща Белоусова получала наличные деньги в Челябинске, а потом закладывала их в ячейку одного из столичных банков. Затем денежные средства забирала супруга депутата.

По данным Генпрокуратуры, в совокупности сумма взяток, которые получил Белоусов при содействии своих родственниц, может оказаться больше трех миллиардов рублей.

Стоит отметить позицию адвокатов Белоусова. Как утверждает сторона защиты, супруга депутата физически не сумела бы вынести столь значительный объем наличности.

Представители СКР ранее сообщали о том, что Вадим Белоусов получал взятку вместе с Маргаритой Бутаковой, которая в прошлом являлась главным бухгалтером ОАО "Первый хлебокомбинат" города Челябинска. По версии следствия, деньги им передавались от дорожно-строительного холдинга в качестве вознаграждения за распределение заказов на строительство и ремонт автодорог.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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