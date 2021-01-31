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Жительница Урала и ее дочь заразились в Занзибаре смертельной болезнью
31.1.2021 23:45
Фото: womanadvice.ru
После отдыха в Занзибаре (полуавтономный регион в составе Танзании) у жительницы Перми и ее двухлетней дочери было диагностировано смертельно опасное заболевание.
Как передает портал Ura.ru, первые симптомы у россиянок появились уже после возвращения домой.
По словам женщины, она отправилась отдохнуть на Занзибар в минувшем ноябре. Вместе с собой она взяла и двухлетнюю дочку. В январе, когда жительница Урала уже возвратилась домой, у ребенка внезапно началась сильнейшая лихорадка. Девочку экстренно госпитализировали с температурой около 40 градусов.
Вскоре пермские врачи диагностировали у маленькой пациентки африканский трипаносомоз, который также известен как сонная болезнь. Переносчиком этого смертельно опасного заболевания являются мухи цеце. Такой же диагноз после обследования поставили и матери ребенка.
Сейчас девочка остается в палате интенсивной терапии. Предполагается, что в ближайшее время ее направят на лечение в Москву.
Сонная болезнь может вызвать летальный исход при отсутствии своевременного адекватного лечения, предупреждают специалисты. Являясь достаточно распространенным в Африке паразитическим заболеванием, трипаносомоз наиболее часто поражает жителей ряда регионов в центре и на востоке этого континента.
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