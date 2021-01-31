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В Молдавии прошел митинг в защиту русского языка
31.1.2021 23:21
Фото: report.az
В центре города Бельцы сегодня провели митинг в защиту русского языка.
Участниками мероприятия стали, в частности, сторонники и члены партии социалистов Молдавии, передает NewsMaker.
Акция, посвященная судьбе русского языка на территории Молдавии, ранее была анонсирована бывшим главой этого государства Игорем Додоном. Сейчас экс-президент является лидером политической партии социалистов.
Протестующие выражали несогласие в связи с решением Конституционного суда республики по закону о статусе русского языка. Собравшиеся выступали против дискриминации, они скандировали: "За русский язык" и "КС, ты неправ", а также принесли с собой плакаты с соответствующими надписями. Манифестанты прошли колонной по центральным улицам города.
Ранее глава КС Молдавии прокомментировала решение, касающееся статуса русского языка в Молдавии. Как заявила Домника Маноле, соответствующий закон признали незаконным, т.к. он противоречит государственным интересам.
По словам Маноле, закон, опротестованный депутатами, давал привилегированный статус русскому в сравнении с языками представителей других национальных меньшинств. А это конституцией не предусмотрено, как и формулировки "язык межнационального общения".
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