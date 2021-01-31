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В Молдавии прошел митинг в защиту русского языка


31.1.2021 23:21
В Молдавии прошел митинг в защиту русского языкаФото: report.az

В центре города Бельцы сегодня провели митинг в защиту русского языка.

Участниками мероприятия стали, в частности, сторонники и члены партии социалистов Молдавии, передает NewsMaker.

Акция, посвященная судьбе русского языка на территории Молдавии, ранее была анонсирована бывшим главой этого государства Игорем Додоном. Сейчас экс-президент является лидером политической партии социалистов.

Протестующие выражали несогласие в связи с решением Конституционного суда республики по закону о статусе русского языка. Собравшиеся выступали против дискриминации, они скандировали: "За русский язык" и "КС, ты неправ", а также принесли с собой плакаты с соответствующими надписями. Манифестанты прошли колонной по центральным улицам города.

Ранее глава КС Молдавии прокомментировала решение, касающееся статуса русского языка в Молдавии. Как заявила Домника Маноле, соответствующий закон признали незаконным, т.к. он противоречит государственным интересам.

По словам Маноле, закон, опротестованный депутатами, давал привилегированный статус русскому в сравнении с языками представителей других национальных меньшинств. А это конституцией не предусмотрено, как и формулировки "язык межнационального общения".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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