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В Индонезии найден древнейший в мире рисунок животного
14.1.2021 15:17
Фото: MAXIME AUBERT
Изображение животного, найденное археологами на территории Индонезии, может оказаться наиболее древним в мире, передает BBC News.
По мнению ученых, наскальный рисунок мог быть сделан около 45 500 лет назад.
Уникальная древнейшая картина была найдена в пещере Леанг Тедонге, которая находится в отдаленной долине на острове Сулавеси. Открытие стало самым ранним свидетельством заселения этого региона людьми, отмечают историки. По словам ученых, племя, которое там обитало, являлось достаточно развитым. Представители его умели изготавливать сложные орудия труда.
На рисунке изображена целебесская свинья (Sus celebensis) в натуральную величину. Как полагают исследователи, нарисованное красной охрой животное первоначально могло быть частью более масштабного "полотна".
Время создания рисунка удалось определить при помощи метода радиоуглеродного датирования, которому подвергли образцы кальцита из пигмента. Вместе с тем, изображение может оказаться старше. Как отмечают специалисты, они проанализировали верхние слои краски.
Ранее в Хабаровском крае среди петроглифов найдено изображение древнего лося, выполненное в рентгеновском стиле.
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