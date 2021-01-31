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Песков высказался о речи Путина в Давосе


31.1.2021 16:37
Песков высказался о речи Путина в ДавосеФото: deon.pl

Речь российского президента Владимира Путина, с которой он выступил на Давосском экономическом форуме, не была конфронтационной в отношении других стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства высказался об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1".

Дмитрий Песков прокомментировал реплику о том, что ряд политологи воспринял давосскую речь Владимира Путина как предостережение всем, кто пытается оказывать давление на РФ. Официальный представитель Кремля заявил, что не считает выступление главы российского государства конфронтационным.

По мнению Пескова, речь Путина на Давосском форуме можно расценивать лишь как попытку "докричаться до здравого смысла политиков". Напомнив о том, как прошлом оценивали выступление главы РФ в Мюнхене, представитель официальной Москвы подчеркнул, что и в этом случае не было "никакого предостережения".

Говоря о том, какой в Кремле ожидают реакции после речи Путина, Песков сказал: "Имеющий уши, да услышит".

В этом интервью Дмитрий Песков также прокомментировал недавние телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. По словам Пескова, представители Москвы и Вашингтона во время этой беседы "четко констатировали наличие очень глубоких разногласий".

Вместе с тем, главы государств выразили мнение о том, что при всех разногласиях необходимо сохранять возможность диалога. Кроме того, наличие разногласий требует интенсивного взаимодействия двух стран. Так Песков объяснил характеристику переговоров в сообщении пресс-службы Кремля, когда беседа была названа деловой и при этом достаточно откровенной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1382

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