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В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буре
31.1.2021 16:00
Фото: vsyachyna.com
Начало нового 11-летнего цикла максимума солнечной активности, который станет уже двадцать пятым по счету, прокомментировал заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе. Эксперт рассказал о том, чего стоит ожидать от надвигающейся геомагнитной бури, в интервью "Звезде".
По словам специалиста, в скором времени магнитные бури не будут представлять собой какие-либо особенные события. 25-й максимум солнечной активности будет постепенно нарастать на протяжении нескольких лет, пояснил Дмитрий Вибе. Эксперт сообщил, что в период возросшей солнечной активности вероятны несущественные сбои в работе энергосистем, которые даже не будут особо заметны на фоне происходящих ежедневно проблем.
Ученый выразил сомнение по поводу предположений о том, что из-за магнитных бурь изменятся миграционные маршруты животных и птиц. Хотя и имеются данные, которые свидетельствуют о том, что птицы и животные способны чувствовать магнитное поле, в это время года они никуда не мигрируют.
Говоря о влиянии бурь на здоровье людей, Вибе предположил, что воздействие ощущают лишь внушаемые люди. По словам ученого, самочувствие может ухудшиться, если человек будет этого ожидать. Вместе с тем, если ему не говорить о предстоящих магнитных бурях, "он себя не будет чувствовать плохо".
Эксперт подтвердил, что во время бурь может несущественно повышаться "вероятность каких-то сердечных эксцессов". Однако она практически теряется на фоне различных стрессовых ситуаций, с которыми людям приходится сталкиваться в повседневной жизни.
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