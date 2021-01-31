ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Греции найдена мертвой шотландская певица Sophie
В Греции найдена мертвой шотландская певица Sophie
В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буре
В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буре
На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google
На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Земан назвал Навального «российским националистом»Земан назвал Навального «российским националистом»
МИД: поощрение протестов является частью стратегии США по сдерживанию РоссииМИД: поощрение протестов является частью стратегии США по сдерживанию России
Песков высказался о речи Путина в ДавосеПесков высказался о речи Путина в Давосе
В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буреВ РАН рассказали о надвигающейся магнитной буре
Ученые подтвердили связь менструальных циклов с фазами ЛуныУченые подтвердили связь менструальных циклов с фазами Луны

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буре


31.1.2021 16:00
В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буреФото: vsyachyna.com

Начало нового 11-летнего цикла максимума солнечной активности, который станет уже двадцать пятым по счету, прокомментировал заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе. Эксперт рассказал о том, чего стоит ожидать от надвигающейся геомагнитной бури, в интервью "Звезде".

По словам специалиста, в скором времени магнитные бури не будут представлять собой какие-либо особенные события. 25-й максимум солнечной активности будет постепенно нарастать на протяжении нескольких лет, пояснил Дмитрий Вибе. Эксперт сообщил, что в период возросшей солнечной активности вероятны несущественные сбои в работе энергосистем, которые даже не будут особо заметны на фоне происходящих ежедневно проблем.

Ученый выразил сомнение по поводу предположений о том, что из-за магнитных бурь изменятся миграционные маршруты животных и птиц. Хотя и имеются данные, которые свидетельствуют о том, что птицы и животные способны чувствовать магнитное поле, в это время года они никуда не мигрируют.

Говоря о влиянии бурь на здоровье людей, Вибе предположил, что воздействие ощущают лишь внушаемые люди. По словам ученого, самочувствие может ухудшиться, если человек будет этого ожидать. Вместе с тем, если ему не говорить о предстоящих магнитных бурях, "он себя не будет чувствовать плохо".

Эксперт подтвердил, что во время бурь может несущественно повышаться "вероятность каких-то сердечных эксцессов". Однако она практически теряется на фоне различных стрессовых ситуаций, с которыми людям приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 713

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Советник Кадырова обещал участнику протестов помочь решить проблемы с закономСоветник Кадырова обещал участнику протестов помочь решить проблемы с законом
Белый дом призвал освободить Навального и задержанных на несогласованных акцияхБелый дом призвал освободить Навального и задержанных на несогласованных акциях
Земан назвал Навального «российским националистом»Земан назвал Навального «российским националистом»
Задержан чеченец, подравшийся с ОМОНом на митинге в МосквеЗадержан чеченец, подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве
Ученые: Занятия музыкой в детстве развивают мозгУченые: Занятия музыкой в детстве развивают мозг

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru