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Ученые подтвердили связь менструальных циклов с фазами Луны
31.1.2021 15:21
Фото: livejournal.com
Как полагают немецкие специалисты, важную роль в этой связи могут играть такие факторы как световое загрязнение ночного неба и распорядок дня женщины.
Отчет об исследовании опубликован в научном издании Science Advances, передает ТАСС.
В ФРГ исследователям удалось обнаружить свидетельства того, что в прошлом менструальный цикл женщин мог быть синхронизирован со сменой лунных фаз. К такому выводу ученые пришли после анализа дневниковых записей, которые делали жительницы Германии в течение десятилетий. Биологи изучили материалы, касающиеся двадцати двух женщин.
Как рассказала один из авторов этой работы, профессор Вюрцбургского университета Шарлотта Ферстер, репродуктивное поведение многих видов животных синхронизировано с циклами Луны. В результате их шансы на успешное размножение становятся значительно выше. Как показал анализ долговременных наблюдений, все три лунных цикла оказывают влияние на период начала менструации у женщин.
Необходимо отметить, что многие современные ученые довольно скептически воспринимают предположения о том, что связанные с Луной явления, включая приливы, отливы, рост и падение атмосферного давления, способны как-либо воздействовать на биоритмы человека. При этом считается доказанным, что подобные факторы влияют на антилоп-гну и барсуков.
Сторонники теории о воздействии лунных циклов на людей ссылаются на многочисленные упоминания естественного спутника нашей планеты в культурном наследии различных народов. Среди огромного количества источников существует немало легенд и рассказов, посвященных новолунию или полнолунию, а также событиям, которые они могут провоцировать в жизни людей.
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