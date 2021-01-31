Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На реставрацию новгородского храма XII века выделят 16,2 млн рублей

31.1.2021 11:00

Фото: ok-t.ru



Министерство культуры РФ в течение этого года намерено выделить более 16 млн рублей на составление проектно-сметной документации в целях проведения реставрации церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде. О предстоящем восстановлении памятника XII века рассказали представители Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится этот храм.



Предполагается, что реставрационные процессы будут осуществляться в период 2022-2023 годов, передает агентство "Интерфакс".



Судя по летописным источникам, церковь Петра и Павла создавалась во второй половине XII века. Расположенный в окрестностях Великого Новгорода храм представляет собой один из немногих сохранившихся до настоящего времени памятников архитектуры домонгольского периода. Объект находится под охраной ЮНЕСКО.



Церкви был нанесен ущерб в период Великой Отечественной войны, впоследствии состояние храма признали аварийным. В прошлом году в Великий Новгород с официальным визитом приезжала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Министр отдала распоряжение о подготовке комплексного плана по реставрации этого уникального архитектурного памятника.



Ранее российские специалисты пришли к выводу, что часы сгоревшего собора Парижской Богоматери восстановить невозможно. Представители петербургского часового завода "Ракета" сообщили, что будет создан новый механизм. Во Франции технология создания таких часов к настоящему времени уже полностью утрачена. После пожара, случившегося в прошлом году, в Петербург прислали 3D-модель.



Автор: Злата Богатова

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