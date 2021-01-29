Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ректор польского медуниверситета отказался уходить с поста после скандала с прививками

29.1.2021 21:17

Фото: zbp.ru



Ректор Варшавского медицинского университета, профессор Збигнев Гаценг обратился к профессорско-преподавательскому составу образовательного учреждения после скандала, связанного с вакцинацией от COVID-19.



Заявив, что не покинет свой пост, глава вуза подчеркнул, что "стал жертвой ненависти".



Все обвинения в свой адрес Збигнев Гаценг назвал безосновательными, передает TVP Info. Ректор столичного медуниверситета при этом подтвердил, что в первое время процесс вакцинации в вузе "вышел из-под контроля". Причиной этого стал "слишком большой приток" медицинских работников, которым прививки необходимо было ставить в первую очередь.



По словам ректора, со своей задачей не справились люди, которые были ответственны за проведение вакцинации на местах. Подчеркнув, что "стал жертвой ненависти", Гаценг выразил сожаление в связи с последними событиями.



Ранее целый ряд польских политиков и депутатов обратились к ректору этого вуза с призывом подать в отставку. Причиной скандала стала информация о том, что в Варшавском медицинском университете в начале года смогли вне очереди вакцинироваться от COVID-19 некоторые звезды, медийные персоны и даже политические деятели. Это происходило на фоне заявлений о том, что первыми прививки будут ставить медикам и пожилым людям.



Автор: Злата Богатова

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