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Житель Дагестана погиб при падении с 70-метрового водопада
29.1.2021 22:32
Фото: d-cd.net
В результате ЧП, случившегося на территории Хунзахского района Дагестана, погиб местный житель, работавший гидом.
Информация поступила от представителей правоохранительных органов региона, передает ТАСС.
Мужчина получил смертельные травмы, упав с высоты около 70 м во время поездки на водопад Тобот. Упавший в каньон местный житель от полученных повреждений скончался на месте.
Как пояснил источник в силовых структурах республики, погибший мужчина работал в качестве гида.
Водопад Тобот находится неподалеку от населенного пункта Хунзах и очень популярен у туристов.
Ранее на Камчатке при обвале льда на Вилючинском водопаде погиб человек, еще трое пострадали.
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