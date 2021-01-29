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В Сенегале найдены мертвыми 750 пеликанов
29.1.2021 21:41
Фото: shekswood.ru
На севере Сенегала закрыли на неопределенное время объект всемирного наследия, ежегодно принимающий миллионы перелетных птиц.
Причиной этого стала гибель 750 пеликанов. Птицы были найдены мертвыми в минувшие выходные, передает RFI Kiswahili.
После обнаружения сотен мертвых птиц объект всемирного наследия было решено закрыть для посещений вплоть до дальнейшего уведомления. Специалисты приступили к работе, выясняя причины случившегося.
В качестве меры предосторожности всех мертвых птиц сожгли, сообщает Reuters. Со ссылкой на директора сенегальских парков Бокара Тиама уточняется, что предварительно было взято несколько образцов для скрининга. Руководство страны надеется в ближайшем будущем выяснить, из-за чего погибли сотни пеликанов.
По словам Тиама, первые результаты специалисты могут представить уже через несколько дней. В интервью RFI Kiswahili он также пояснил, что птичий грипп не поражает рыбоядных птиц, потому версия о массовом заражении пеликанов не рассматривается.
Ранее на юге Сенегале была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В результате на одной из расположенных в регионе птицефабрик пришлось выбраковать порядка 100 тыс. цыплят.
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