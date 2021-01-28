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Российские вузы возобновляют очное обучение


10:11
Российские вузы возобновляют очное обучениеФото: smi2.net

В российских вузах со второй недели февраля возобновляется очное обучение, передает ТАСС.

Как стало известно, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уже подписал соответствующий приказ.

Согласно распоряжению образовательного министерства, с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом российском регионе занятия в подведомственных вузах будут проводиться в очном режиме. Остальным высшим учебным заведениям рекомендуется принятие аналогичных решений.

Со ссылкой на текст соответствующего приказа агентство уточняет, что администрации вузов, находящихся в ведении Минобрнауки, должны действовать "по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора".

Руководству российских вузов предписано обеспечивать соблюдение профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, включая создание условий для обработки рук, организацию измерения температуры тела бесконтактными способами и введение масочного режима.

При ухудшении эпидемической обстановки российским вузам необходимо сохранять готовность к возобновлению ранее вводившихся ограничений, отмечается в тексте документа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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