Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские вузы возобновляют очное обучение

10:11

Фото: smi2.net



В российских вузах со второй недели февраля возобновляется очное обучение, передает ТАСС.



Как стало известно, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уже подписал соответствующий приказ.



Согласно распоряжению образовательного министерства, с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом российском регионе занятия в подведомственных вузах будут проводиться в очном режиме. Остальным высшим учебным заведениям рекомендуется принятие аналогичных решений.



Со ссылкой на текст соответствующего приказа агентство уточняет, что администрации вузов, находящихся в ведении Минобрнауки, должны действовать "по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора".



Руководству российских вузов предписано обеспечивать соблюдение профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, включая создание условий для обработки рук, организацию измерения температуры тела бесконтактными способами и введение масочного режима.



При ухудшении эпидемической обстановки российским вузам необходимо сохранять готовность к возобновлению ранее вводившихся ограничений, отмечается в тексте документа.



Автор: Злата Богатова

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