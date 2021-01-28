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Скончался актер Василий Лановой
05:20
Фото: ctnews.ru
Василий Лановой
Ушел из жизни известный советский и российский актер театра и кино Василий Лановой.
Народному артисту России было восемьдесят семь лет. Информация о кончине актера поступила от его супруги Ирины Купченко, передает ТАСС.
В первых числах января Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусной инфекцией. У супругов в тот момент не было каких-либо серьезных клинических проявлений. Однако врачи настояли на госпитализации пожилого артиста, учитывая его возраст.
Накануне, 28 января, Лановой был переведен в реанимационное отделение. Как рассказал агентству "Интерфакс" директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, специалисты диагностировали у актера осложнения на фоне COVID-19.
В связи со смертью известного артиста в своем Instagram выразил соболезнования мэр Москвы Сергей Собянин.
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