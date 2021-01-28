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Ученые установили причину гибели группы Дятлова
28.1.2021 22:12
Фото: vladtime.ru
Швейцарские ученые попытались установить причину схода лавины, которая в 1959 году погубила членов печально известной группы Игоря Дятлова.
По мнению исследователей, путешественники неправильно выбрали место для палатки.
Швейцарские ученые полагают, что причиной трагических событий в 1959 году могли стать действия самих туристов. Кроме того, роковую роль сыграли сильные местные ветра, указано в отчете, опубликованном в Communications Earth & Environment.
Исследователи отмечают, что лавина сошла на относительно пологом холме, потому что группа Дятлова поставила свою палатку в неудачном месте. Очищая часть склона от снега, они спровоцировали сход лавины. Но имелись и другие причины, в частности, катабатические ветра в той части холма, которая нависала над палаткой.
Спустя некоторое время в снежной массе возникла трещина, после чего огромный снежный пласт раскололся, отметил один из авторов этого исследования, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Александр Пузрин.
Туристы из группы во главе с Игорем Дятловым трагически погибли во время экспедиции, маршрут которой пролегал по северу Свердловской области. Таинственные обстоятельства их смерти долгое время вызывали споры, рассматривались более сотен различных версий – от несчастного случая до секретных испытаний военной техники и даже воздействие неких паранормальных явлений.
Ранее родственники погибших выразили намерение подать в суд иск к создателям сериала "Перевал Дятлова", которые не получили согласия близких на использование имен туристов в своем фильме.
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