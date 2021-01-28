Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые установили причину гибели группы Дятлова

28.1.2021 22:12

Фото: vladtime.ru



Швейцарские ученые попытались установить причину схода лавины, которая в 1959 году погубила членов печально известной группы Игоря Дятлова.



По мнению исследователей, путешественники неправильно выбрали место для палатки.



Швейцарские ученые полагают, что причиной трагических событий в 1959 году могли стать действия самих туристов. Кроме того, роковую роль сыграли сильные местные ветра, указано в отчете, опубликованном в Communications Earth & Environment.



Исследователи отмечают, что лавина сошла на относительно пологом холме, потому что группа Дятлова поставила свою палатку в неудачном месте. Очищая часть склона от снега, они спровоцировали сход лавины. Но имелись и другие причины, в частности, катабатические ветра в той части холма, которая нависала над палаткой.



Спустя некоторое время в снежной массе возникла трещина, после чего огромный снежный пласт раскололся, отметил один из авторов этого исследования, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Александр Пузрин.



Туристы из группы во главе с Игорем Дятловым трагически погибли во время экспедиции, маршрут которой пролегал по северу Свердловской области. Таинственные обстоятельства их смерти долгое время вызывали споры, рассматривались более сотен различных версий – от несчастного случая до секретных испытаний военной техники и даже воздействие неких паранормальных явлений.



Ранее родственники погибших выразили намерение подать в суд иск к создателям сериала "Перевал Дятлова", которые не получили согласия близких на использование имен туристов в своем фильме.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 149

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:11 Российские вузы возобновляют очное обучение

Российские вузы возобновляют очное обучение 05:20 Скончался актер Василий Лановой

Скончался актер Василий Лановой 28.1.2021 14:04 Названо заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 выше почти в три раза

Названо заболевание, при котором риск смерти от COVID-19 выше почти в три раза 28.1.2021 07:18 Якутского шамана Габышева вновь поместили в психдиспансер

Якутского шамана Габышева вновь поместили в психдиспансер 27.1.2021 22:10 Ученые: Предки индейцев прибыли в Америку вместе со своими собаками