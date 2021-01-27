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Шнуров пожаловался в полицию на угрозы Пригожина
27.1.2021 23:06
Фото: mediacratia.ru
Российский музыкант Сергей Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за угроз, которые в его адрес поступали со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Об этом рассказывает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управляющего партнера петербургского офиса адвокатской коллегии Pen & Paper Алексея Добрынина.
Юрист организации, которая представляет интересы шоумена, пояснил, что конфликт между Шнуровым и Пригожиным, протекавший ранее в рамках довольно колких стихотворений, в последнее время начал переходить в форму угроз.
Иосиф Пригожин до того выразил готовность дойти до физических действий. В интервью StarHit он пояснил, что Сергей Шнуров позволяет себе излишне критические высказывания в адрес его супруги, российской певицы Валерии. Продюсер уже посылал артисту сообщения, содержавшие угрозы и ненормативнуюлексику.
По словам Добрынина, Шнуров "реагирует на все происходящее в рамках правового поля", однако действия его оппонента можно рассматривать как подпадающие под уголовную статью 119 УК РФ – угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. Наказание за такого рода преступление может подразумевать лишение свободы на срок до пяти лет.
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