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Билл Гейтс: следующая пандемия может оказаться в десять раз хуже


27.1.2021 21:09
Билл Гейтс: следующая пандемия может оказаться в десять раз хужеФото: vk.com

Следующая пандемия вполне может оказаться гораздо тяжелее нынешней, убежден Билл Гейтс. Сделав такой мрачный прогноз в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, основатель Microsoft  констатировал, что "терпение людей определенно на исходе".

Как подчеркнул основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, на текущий момент мир не готов к наступлению новой возможной пандемии. Ситуация можно существенно изменить только примерно через два года, предположил он. По словам Гейтса, возможно успеть сделать очень многое, в частности, создать "вакцины, тесты, медикаменты". Продолжающаяся пандемия коронавируса продемонстрировала, что система логистики в "богатом мире" является гораздо более сложной, чем это было принято считать ранее.

Обрушившаяся на мир "пандемия ужасна", однако следующая вполне может оказаться "в десятки раз хуже", - сказал Гейтс, добавив, что "терпение людей определенно на исходе". В особенно трудном положении, по его словам, оказались те, кто находится в стесненных условиях и не может обеспечивать своим детям образование в онлайн-режиме.

Гейтс также предположил, что на нормализацию жизни по самым скромным подсчетам потребуется не меньше года.

Билл Гейтс вместе с его супругой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который специализируется на борьбе с опасными заболеваниями в развивающихся государствах. Кроме того, фонд занимается различными программами в сфере здравоохранения и образования Соединенных Штатов. Через эту организацию в прошлом уже выделили сотни миллионов долларов на создание эффективной вакцины от коронавируса и оказание помощи самым бедным слоям населения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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