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Резцова резко высказалась о возвращении Подчуфаровой
27.1.2021 20:03
Фото: vk.com
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в довольно резкой форме прокомментировала возвращение биатлонистки Ольги Подчуфаровой, ранее собиравшейся выступать за Словению.
Накануне стало известно о том, что спортсменке не удалось получить паспорт этой европейской страны.
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова довольно резко отреагировала на известие о скором приезде Ольги Подчуфаровой. Комментируя возвращение биатлонистки в Россию, она заявила: "Предателей не принимаем". Вряд ли отечественные спортсменки будут рады встрече, пояснила Резцова в интервью "Спорт-Экспрессу".
Титулованная биатлонистка отметила, что Подчуфарова – "не первая и не последняя, кто уезжала из страны". Предположив, что "ее просто не приняли в Словении", Резцова добавила, что никто не знает о причинах Подчуфаровой покинуть РФ. Отправляясь за рубеж, она "ничего не объяснила". Резцова также заявила о том, что Подчуфарова вызывает у нее много вопросов. В частности, окончив школу с золотой медалью она дает такие интервью, словно имеет "два класса образования".
Напомним, Ольга Подчуфарова весной 2018 года объявила о завершении спортивной карьеры, а через полтора года решила вернуться в биатлон. Выяснилось также, что биатлонистка собирается сменить спортивное гражданство, чтобы выступать в составе национальной команды Словении. В минувший вторник биатлонистка сообщила, что перспектив войти в словенскую сборную у нее больше нет из-за внутреннего законодательства Евросоюза. В результате спортсменка приняла решение вернуться в РФ.
Тренер словенской национальной команды Владимир Королькевич в беседе с News.ru ранее сообщил о том, что официальной причиной отказа в выдаче паспорта было несоответствие уровня заработной платы минимальным стандартам страны. Однако в действительности власти возможно сочли россиянку спортсменкой "не того уровня", предположил наставник сборной. При этом Королькевич выразил мнение о том, что "с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать".
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