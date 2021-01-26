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В Хабаровском крае депутата исключили из КПРФ из-за участия в несанкционированной акции 23 января
26.1.2021 23:03
Фото: myseldon.com
Депутат думы Хабаровского края Максим Кукушкин, ранее уже оштрафованный на 150 тыс. руб., был исключен из КПРФ в связи с его участием в несанкционированной акции 23 января, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, соответствующее решение приняло бюро партии.
По словам Максима Кукушкина, его исключили из КПРФ из-за участия в несанкционированной акции, которая 23 января прошла в Хабаровске. Депутат пояснил, что "за" проголосовали четыре человека, еще один воздержался. Кукушкин отметил, что еще не видел формулировки в протоколе заседания, но заранее считает причины такого решения "надуманными".
Депутат подчеркнул, что продолжит "отстаивать интересы КПРФ", т.к. является коммунистом. Кроме того, он обязательно попытается восстановиться в партии.
Каких-либо комментариев от представителей регионального отделения КПРФ по этому поводу пока еще не последовало.
В минувшую субботу, 23 января, в центре Хабаровске прошел несогласованный митинг. Участники несанкционированной акции, собравшиеся на площади им. Ленина, выражали поддержку арестованным ранее бывшему губернатору региона Сергею Фургалу и оппозиционному деятелю Алексею Навальному.
Как пояснял ранее Кукушкин, он на митинге присутствовал в качестве журналиста от независимого издания и имел при себе соответствующее удостоверение. Он настаивал, что выполнял редакционное задание, однако Железнодорожный районный суд Хабаровска выписал ему штраф в размере 150 тыс. рублей. Речь шла о ст. 20.2, ч. 8 КоАП РФ, которая предусматривает санкции за повторное нарушение в организации или проведении демонстрации, митинга, пикетирования, собрания либо шествия.
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