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Сенат утвердил назначение Тони Блинкена на пост главы Госдепа
21:17
Фото: livejournal.com
Сенат Соединенных Штатов утвердил на пост главы Госдепа кандидатуру Тони Блинкена, которая была предложена новым американским президентом Джо Байденом. Процесс голосования пока еще не завершен, но Блинкен уже успел заручиться поддержкой более пятидесяти сенаторов. Этого достаточно, чтобы занять пост госсекретаря США.
Ранее кандидатуру Тони Блинкена поддержал сенатский комитет по иностранным делам.
По словам Блинкена, выступавшего на слушаниях в Сенате, приоритетом для Вашингтона должно стать решение проблем на мировой арене, которые связаны с Россией. Он подчеркивал, что эти вопросы являются "одной из приоритетных в рабочем плане" для администрации Байдена, с которым Блинкена связывают давние деловые отношения.
Во время прошлогодней президентской кампании Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря Байдена. Он освещал для прессы взгляды кандидата в американские президенты на решение различных внешнеполитических проблем.
Выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов Блинкен познакомился с Байденом в период с 2002 по 2008 годы, когда он руководил аппаратом демократической фракции сенатского комитета по международным отношениям. Нынешний глава Соединенных Штатов был одним из его председателей.
В составе первой администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, находившегося у власти в 2009-2013 годы, Блинкен являлся советником вице-президента Байдена по нацбезопасности. Позже он занимал пост заместителя госсекретаря США.
В период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), напоминают американские СМИ, имеющий диплом юриста Блинкен готовил главе государства речи, посвященные внешней политике.
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